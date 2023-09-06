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Украина получит 150 дронов от французской компании Delair

Среда, 6 сентября 2023, 21:21

Французская компания Delair, которая занимается производством беспилотных летательных аппаратов, передаст Украине 150 дронов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Twitter написал министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

"Компания Delair и ее генеральный директор является конкретным примером преданности Франции поддержке Украины: более 150 дронов, выбранных Украиной, профинансированных Францией и уже доставленных", – отметил он.

При этом министр не указал, какие именно модели дронов получит Украина.

Накануне стало известно, что немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz Special Trucks передал Украине более 100 грузовиков Zetros повышенной проходимости.

Напомним, 3 сентября президент Владимир Зеленский обсуждал следующие оборонные пакеты для Украины с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

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