Украина получит 150 дронов от французской компании Delair

Французская компания Delair, которая занимается производством беспилотных летательных аппаратов, передаст Украине 150 дронов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Twitter написал министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

"Компания Delair и ее генеральный директор является конкретным примером преданности Франции поддержке Украины: более 150 дронов, выбранных Украиной, профинансированных Францией и уже доставленных", – отметил он.

Exemple concret de l’engagement de la France au soutien de l’Ukraine avec Delair et son PDG : plus de 150 drones sélectionnés par l’Ukraine, financés par la France et déjà en cours de livraison.



C’est concret pour notre industrie et c’est concret pour l’Ukraine ! pic.twitter.com/RJgoMrqC5f