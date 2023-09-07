Науседа: через порти Балтії щорічно можна було б пропускати 10 млн тонн зерна з України

Президент Литви Гітанас Науседа каже, що після розбудови портових коридорів Балтійського моря можна буде відправляти близько 10 млн тонн українського зерна щорічно.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

За словами очільника Литви, хоча через порти країн Балтії та Польщі неможливо експортувати стільки зерна, скільки Україна експортує основними транзитними маршрутами, якщо цей альтернативний маршрут буде добре розвинений, загальний внесок Польщі, Литви, Латвії та Естонії може бути значним.

"Так, ми не можемо конкурувати з основними каналами експорту українського зерна, (...) однак, за нашими розрахунками, за умови дотримання певних вимог транзит українського зерна через морські порти країн Балтії та Польщі може становити 10 млн тонн на рік. Це було б важливою частиною, важливою підтримкою", – заявив Науседа після саміту "Ініціативи трьох морів" в Бухаресті.

При цьому він наголосив, що країни Євросоюзу повинні "зробити все можливе", щоб українське зерно могло безперешкодно надходити на міжнародні ринки.

Як повідомлялося, США працюють з Румунією та Молдовою, щоб збільшити експорт зерна з України через річку Дунай, вивчаючи альтернативні маршрути після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи.

Нагадаємо, прем'єр Румунії Марчел Чолаку заявив, що понад 60% українського експорту зерна може йти транзитом через Румунію після зриву Росією "зернової угоди".