Науседа: через порты Балтии ежегодно можно было бы пропускать 10 млн тонн зерна из Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что после развития портовых коридоров Балтийского моря можно будет отправлять около 10 млн тонн украинского зерна ежегодно.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

По словам главы Литвы, хотя через порты стран Балтии и Польши невозможно экспортировать столько зерна, сколько Украина экспортирует основными транзитными маршрутами, если этот альтернативный маршрут будет хорошо развит, общий вклад Польши, Литвы, Латвии и Эстонии может быть значительным.

"Да, мы не можем конкурировать с основными каналами экспорта украинского зерна, (...) однако, по нашим расчетам, при условии соблюдения определенных требований транзит украинского зерна через морские порты стран Балтии и Польши может составлять 10 млн тонн в год. Это было бы важной частью, важной поддержкой", – заявил Науседа после саммита "Инициативы трех морей" в Бухаресте.

При этом он подчеркнул, что страны Евросоюза должны "сделать все возможное", чтобы украинское зерно могло беспрепятственно поступать на международные рынки.

Как сообщалось, США работают с Румынией и Молдовой, чтобы увеличить экспорт зерна из Украины через реку Дунай, изучая альтернативные маршруты после выхода России из Черноморской зерновой инициативы.

Напомним, премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что более 60% украинского экспорта зерна может идти транзитом через Румынию после срыва Россией "зерновой сделки".