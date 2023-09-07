Две трети жителей Эстонии считают, что премьер должна уйти в отставку

Две трети жителей Эстонии поддерживают отставку премьер-министра Каи Каллас в связи со скандалом вокруг сотрудничества бизнеса ее мужа с Россией.

Таковы результаты опроса, проведенного социологической службой Norstat, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Отставку Каи Каллас с должности премьер-министра поддерживают 67% жителей Эстонии. Такое количество респондентов ответили "да" или "скорее да" на вопрос "Считаете ли вы, что Кая Каллас должна уйти в отставку с должности премьер-министра?".

27% ответили "нет" или "скорее нет", еще 6% затруднились ответить.

По сравнению с аналогичным опросом, проведенным на прошлой неделе, настроения общества практически не изменились: тогда за отставку премьер-министра высказались 66% респондентов. В опросе, проведенном 25 августа, отставку Каллас поддерживали 57% респондентов.

Уход Каллас почти поголовно поддерживают избиратели оппозиционных партий: 99% сторонников EKRE, 94% сторонников Центристской партии и 91% сторонников Isamaa.

Из партий правительственной коалиции большинство поддерживает отставку Каллас только среди сторонников Социал-демократов (57%).

Между тем уход премьер-министра считают правильным лишь 31% избирателей Eesti 200 и 19% – Партии реформ.

Кроме того, 72% участников опроса признали, что скандал со связанным с Россией бизнесом мужа Каи Каллас нанес ущерб международной репутации Эстонии.

Опрос Norstat был проведен 6 сентября методом онлайн-анкетирования среди граждан Эстонии в возрасте от 18 лет и старше. В нем приняли участие 1000 респондентов.

Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил, что предпочел бы отставку премьер-министра Каи Каллас в самом начале скандала вокруг "российского бизнеса" ее мужа.

Напомним, 4 сентября Каллас приходила на заседание антикоррупционного комитета парламента страны – Рийгикогу – в связи со скандалом вокруг "российского бизнеса" мужа.

Подробно на эту тему смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды" или читайте в статье: Семейный бизнес с российским следом: какие последствия будет иметь скандал вокруг премьера Эстонии.