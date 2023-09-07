Посол ЄС про вступ України до 2030 року, прогнози щодо війни та "втому", якої не сталося

Процеси в українській владі не завжди були приємними для ЄС. Але велика війна все обнулила, Україна зрештою отримала статус кандидата, якого до того без успіху добивалася роками.

Але чи означає це, що карколомний період у відносинах України та ЄС вже завершився?

Посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас попереджає, що у перший же день після перемоги українській владі доведеться ухвалювати непрості для неї рішення. Однак він впевнений, що у підсумку Україна все одно стане членом Євросоюзу. Про це – в інтерв'ю, яке посол дав редактору "Європейській правді" Сергію Сидоренку перед завершення своєї чотирирічної місії в Україні.

Ми опублікували для вас це відео в оригіналі, без перекладу, а також – у плеєрі на цій сторінці – з українським дубляжем. Текстова версія цього інтерв’ю – у матеріалі Посол ЄС: Те, що Україна називає дату свого вступу в Євросоюз – це насправді непогано.

Коротко, про що говорив Матті Маасікас

– Україна буде в ЄС?

– Авжеж! На 100 відсотків.

– Коли це станеться?

– А ось дату я вам назвати не можу.

– Президент Євроради Мішель назвав також рік: 2030. Це саме той рік, коли ЄС має розширитися?

– Це можливо.

Але ви, певно, звернули увагу, що президент Мішель говорив як про готовність майбутніх країн-членів, так і про потребу, щоб сам Євросоюз був готовий до розширення до того дня.

Утім, це насправді непогано, що ви ставите собі цілі, якісь дати.

– А що вам взагалі дає впевненість у тому, що Україна буде в ЄС? Адже ми бачимо дії Угорщини, чуємо ідеї від Австрії, маємо суперечку з Польщею, і з цього не схоже, що всі нас чекають у ЄС.

– Тому що Євросоюз доріс до цієї готовності. Не лише Україна та український народ здивували всіх тим, що виявилися готовими до боротьби з цією жахливою агресією. Але і Євросоюз також виріс за цей час.

Друге, що дає впевненість – це підтримка України Євросоюзом та його громадянами.

Опитування Євробарометра навесні 2023 року показало, що під 70% людей підтримують політику власного уряду та політику ЄС щодо України. І це – більше ніж за рік після початку повномасштабного вторгнення!

Тобто "втоми від України", якої багато хто боявся, немає.

– У 2019 році в нашому першому інтерв’ю ми обговорювали так званий турборежим. А як ви зараз вважаєте, він тоді спрацював?

– Попри те, що слово "турборежим" вже не використовується, деякі речі зараз на нього схожі. Наприклад, виконання семи рекомендацій Євросоюзу відбувалося на високій швидкості.

Або те, як ви готували відповіді на опитувальник Єврокомісії.

– Щоби почати переговори про членство, Україна має виконати сім рекомендацій ЄС. Де ми зараз у їхньому виконанні? І де у нас найнагальніші задачі?

– Президент Зеленський днями відповів на це питання замість мене. У зверненні до Верховної Ради він сказав: є три закони, необхідні для виконання семи рекомендацій ЄС. Це відновлення декларування активів, коректне визначення політично значущих осіб і закон про освіту.

І коли це буде ухвалене, мої колеги в Брюсселі, переконаний, зможуть… рекомендувати країнам-членам почати переговори з Україною.

– Ми не можемо обійти питання війни. Ви точно знаєте, що Україна переможе.

– На 100%.

Повне інтерв’ю – в матеріалі Посол ЄС: Те, що Україна називає дату свого вступу в Євросоюз – це насправді непогано.