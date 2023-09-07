Посол ЕС о вступлении Украины до 2030-го, прогнозах по войне и "усталости", которой не произошло

Процессы в украинской власти не всегда были приятными для ЕС. Но большая война все обнулила, Украина в конце концов получила статус кандидата, которого до того безуспешно добивалась годами.

Но означает ли это, что сложный период в отношениях Украины и ЕС уже завершился?

Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас предупреждает, что в первый же день после победы украинской власти придется принимать непростые для нее решения. Однако он уверен, что в итоге Украина все равно станет членом Евросоюза. Об этом – в интервью, которое посол дал редактору "Европейской правды" Сергею Сидоренко перед завершением своей четырехлетней миссии в Украине.

Мы опубликовали для вас это видео в оригинале, без перевода, а также – в плеере на этой странице – с украинским дубляжом. Текстовая версия этого интервью – в материале Посол ЕС: То, что Украина называет дату своего вступления в Евросоюз – на самом деле неплохо.

Коротко, о чем говорил Матти Маасикас:

– Украина будет в ЕС?

– Конечно! На 100 процентов.

– Когда это произойдет?

– А вот дату я вам назвать не могу.

– Президент Евросовета Мишель назвал также год: 2030. Это именно тот год, когда ЕС должен расшириться?

– Это возможно.

Но вы, наверное, обратили внимание, что президент Мишель говорил как о готовности будущих стран-членов, так и о необходимости, чтобы сам Евросоюз был готов к расширению к тому дню.

Впрочем, это на самом деле неплохо, что вы ставите себе цели, какие-то даты.

– А что вам вообще дает уверенность в том, что Украина будет в ЕС? Ведь мы видим действия Венгрии, слышим идеи от Австрии, имеем спор с Польшей, и из этого не похоже, что все нас ждут в ЕС.

– Потому что Евросоюз дорос до этой готовности. Не только Украина и украинский народ удивили всех тем, что оказались готовыми к борьбе с этой ужасной агрессией. Но и Евросоюз также вырос за это время.

Второе, что дает уверенность – это поддержка Украины Евросоюзом и его гражданами.

Опрос Евробарометра весной 2023 года показал, что под 70% людей поддерживают политику собственного правительства и политику ЕС в отношении Украины. И это – более чем через год после начала полномасштабного вторжения!

То есть "усталости от Украины", которой многие боялись, нет.

– В 2019 году в нашем первом интервью мы обсуждали так называемый турборежим. А как вы сейчас считаете, он тогда сработал?

– Несмотря на то, что слово "турборежим" уже не используется, некоторые вещи сейчас на него похожи. Например, выполнение семи рекомендаций Евросоюза происходило на высокой скорости.

Или то, как вы готовили ответы на опросник Еврокомиссии.

– Чтобы начать переговоры о членстве, Украина должна выполнить семь рекомендаций ЕС. Где мы сейчас в их выполнении? И где у нас самые неотложные задачи?

– Президент Зеленский на днях ответил на этот вопрос вместо меня. В обращении к Верховной Раде он сказал: есть три закона, необходимые для выполнения семи рекомендаций ЕС. Это восстановление декларирования активов, корректное определение политически значимых лиц и закон об образовании.

И когда это будет принято, мои коллеги в Брюсселе, убежден, смогут... рекомендовать странам-членам начать переговоры с Украиной.

– Мы не можем обойти вопрос войны. Вы точно знаете, что Украина победит.

– На 100%.

Полное интервью – в материале Посол ЕС: То, что Украина называет дату своего вступления в Евросоюз – на самом деле неплохо.