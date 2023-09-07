Украина начала транспортировать зерно через порты Хорватии

Украина начала использовать хорватские порты для перевозки зерна.

Об этом заявила первая вице-премьер Юлия Свириденко, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Свое заявление Свириденко сделала во время двусторонней встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем на саммите инициативы Трех морей в Бухаресте,

На встрече обсуждали вопросы двусторонней торговли и экспорта украинского зерна через хорватские порты, ведь Россия продолжает наносить ракетные удары по зерновой инфраструктуре на черноморском побережье, что существенно ограничивает возможности экспорта зерновых.

"Украинское зерно уже пошло на экспорт через хорватские порты. Спасибо за такую возможность. Этот торговый путь хоть и нишевый, но уже пользуется популярностью.

Мы готовы его развивать, расширяя возможности транспортного коридора. Мы считаем, что этот логистический маршрут будет играть важную роль в двусторонней торговле между нашими странами и после войны", – заявила Свириденко.

Также стороны обсудили важность совместного решения вопроса экспортных ограничений для украинского экспорта.

Как сообщалось, президент Литвы Гитанас Науседа считает, что после развития портовых коридоров Балтийского моря через них можно будет отправлять около 10 млн тонн украинского зерна ежегодно.

Кроме того, США работают с Румынией и Молдовой, чтобы увеличить экспорт зерна из Украины через реку Дунай, изучая альтернативные маршруты после выхода России из Черноморской зерновой инициативы.