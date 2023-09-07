Макрон про допуск росіян на Олімпіаду: Треба подумати і про "жертв режиму"

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що на Літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі "не може бути російського прапора", але вважає, що про участь деяких російських спортсменів треба подумати.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило RFI з посиланням на інтерв’ю Макрона французькій спортивній газеті L'Équipe.

На питання про можливу присутність окремих російських спортсменів на Олімпійських іграх 2024 року глава французької держави відповів: "Не приймаюча держава повинна вирішувати, що повинен робити Міжнародний олімпійський комітет (...) Я повністю довіряю Томасу Баху, президенту Міжнародного олімпійського комітету".

Макрон також висловив сподівання, що "українці будуть залучені до цих роздумів".

"Справжнє питання, яке має вирішити олімпійський світ, полягає в тому, яке місце відвести цим російським спортсменам, які іноді готувалися все своє життя і, можливо, також є жертвами цього режиму", – продовжив він.

Йому поставили питання про те, як відрізнити російських спортсменів, які підтримують владу президента РФ, від жертв режиму.

"Ось це справжнє питання, і тут олімпійський світ має, по совісті кажучи, сказати свою думку і дати гарантії, – пояснив Макрон. – І це має бути зрозуміло українцям (...) Ось це балансування, яке ми повинні будемо зробити".

28 березня 2023 року виконком МОК на своєму засіданні дав рекомендацію міжнародним спортивним федераціям повернути російських та білоруських спортсменів, але поставив низку умов.

Умови, зокрема, передбачають, що спортсмени з російським чи білоруським паспортом змагаються лише як нейтральні індивідуальні атлети.

Крім того, спортсмени та персонал, які активно підтримують війну, не можуть змагатися. Йдеться про всіх, хто представляє армію чи інші державні безпекові установи РФ, а також про тих, хто публічно підтримав російське вторгнення в Україну.

Слід зазначити, що йдеться саме про рекомендації, остаточне рішення будуть приймати федерації в окремих видах спорту.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький тоді розкритикував рішення. Він вважає це скандалом і зрадою справжнього духу спорту.

А до нього міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер різко засудила рішення МОК і назвала його "ляпасом українським спортсменам".