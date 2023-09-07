Макрон о допуске россиян на Олимпиаду: Надо подумать и о "жертвах режима"

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что на Летних Олимпийских играх 2024 года в Париже "не может быть российского флага", но считает, что об участии некоторых российских спортсменов надо подумать.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило RFI со ссылкой на интервью Макрона французской спортивной газете L'Équipe.

На вопрос о возможном присутствии отдельных российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года глава французского государства ответил: "Не принимающее государство должно решать, что должен делать Международный олимпийский комитет (...) Я полностью доверяю Томасу Баху, президенту Международного олимпийского комитета".

Макрон также выразил надежду, что "украинцы будут привлечены к этим размышлениям".

"Настоящий вопрос, который должен решить олимпийский мир, заключается в том, какое место отвести этим российским спортсменам, которые иногда готовились всю свою жизнь и, возможно, также являются жертвами этого режима", – продолжил он.

Ему задали вопрос о том, как отличить российских спортсменов, которые поддерживают власть президента РФ, от жертв режима.

"Вот это настоящий вопрос, и здесь олимпийский мир должен, по совести говоря, сказать свое мнение и дать гарантии, – пояснил Макрон, – И это должно быть понятно украинцам (...) Вот это балансирование, которое мы должны будем сделать".

28 марта 2023 года исполком МОК на своем заседании дал рекомендацию международным спортивным федерациям вернуть российских и белорусских спортсменов, но поставил ряд условий.

Условия, в частности, предусматривают, что спортсмены с российским или белорусским паспортом соревнуются только как нейтральные индивидуальные атлеты.

Кроме того, спортсмены и персонал, которые активно поддерживают войну, не могут соревноваться. Речь идет обо всех, кто представляет армию или другие государственные учреждения безопасности РФ, а также о тех, кто публично поддержал российское вторжение в Украину.

Следует отметить, что речь идет именно о рекомендациях, окончательное решение будут принимать федерации в отдельных видах спорта.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий тогда раскритиковал решение. Он считает это скандалом и предательством настоящего духа спорта.

А до него министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер резко осудила решение МОК и назвала его "пощечиной украинским спортсменам".