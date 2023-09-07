Глава МЗС Литви сподівається, що переговори про вступ України до ЄС почнуться цьогоріч

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що переговори про вступ України до Євросоюзу мають розпочатися якомога швидше, а прийнятним терміном був би кінець поточного року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це литовський міністр сказав на зустрічі глав МЗС країн Балтії та північноєвропейських країн.

"Що стосується ЄС, то його розширення є питанням довгострокового забезпечення безпеки, яке ми можемо запропонувати Україні та гарантувати собі. Ми очікуємо, що переговори про вступ з Україною розпочнуться наприкінці цього року", – зазначив Ландсбергіс.

Говорячи про членство України в НАТО, він вказав, що на саміті у Вільнюсі погодились, що Україна стане членом Альянсу.

"Саміту НАТО у Вільнюсі вдалося наблизити Україну до НАТО. Ми повинні скористатися цією можливістю і рухатися вперед з максимальною швидкістю за той короткий час, що залишився до Вашингтонського саміту", – підкреслив глава литовського МЗС.

Він також наголосив на необхідності прискорити надання Україні військової допомоги, зокрема винищувачів F16, засобів протиповітряної оборони та боєприпасів.

"Ми також повинні допомогти Україні захистити шляхи експорту українського зерна", – додав Ландсбергіс.

Наприкінці червня Європейська комісія представила усну оцінку прогресу України на шляху до ЄС. Єврокомісія вважає, що Україна виконала в повному обсязі дві з семи умов, необхідних для початку переговорів про членство, за рештою умов досягнутий прогрес.

Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявляла, що Україна до жовтня не виконає на 100% всі сім критеріїв Єврокомісії, однак переговори про вступ все одно почнуться.

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