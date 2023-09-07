Глава МИД Литвы надеется, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в этом году

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз должны начаться как можно скорее, а приемлемым сроком был бы конец текущего года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом литовский министр сказал на встрече глав МИД стран Балтии и североевропейских стран.

"Что касается ЕС, то его расширение является вопросом долгосрочного обеспечения безопасности, которое мы можем предложить Украине и гарантировать себе. Мы ожидаем, что переговоры о вступлении с Украиной начнутся в конце этого года", – отметил Ландсбергис.

Говоря о членстве Украины в НАТО, он указал, что на саммите в Вильнюсе согласились, что Украина станет членом Альянса.

"Саммиту НАТО в Вильнюсе удалось приблизить Украину к НАТО. Мы должны воспользоваться этой возможностью и двигаться вперед с максимальной скоростью за то короткое время, оставшееся до Вашингтонского саммита", – подчеркнул глава литовского МИД.

Он также отметил необходимость ускорить предоставление Украине военной помощи, в частности истребителей F16, средств противовоздушной обороны и боеприпасов.

"Мы также должны помочь Украине защитить пути экспорта украинского зерна", – добавил Ландсбергис.

В конце июня Европейская комиссия представила устную оценку прогресса Украины на пути в ЕС. Еврокомиссия считает, что Украина выполнила в полном объеме два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве, по остальным условиям достигнут прогресс.

Вице-премьер Ольга Стефанишина заявляла, что Украина до октября не выполнит на 100% все семь критериев Еврокомиссии, однако переговоры о вступлении все равно начнутся.

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