У Британії арештували активістів Greenpeace, що вкрили чорною тканиною дім прем’єра

Чотирьох протестувальників Greenpeace, які залізли на будинок прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака в Північному Йоркширі на знак протесту проти розширення видобутку викопного палива, арештували.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News, журналістам заявила представниця поліції.

Арештовані активісти накрили будинок Сунака чорною тканиною, піднявшись на його дах вранці в четвер. Щоб туди дістатися, вони використали драбини й альпіністське спорядження.

Четверо протестувальників провели на даху особняка більше трьох годин, після чого їх вивели співробітники поліції.

Ще двоє стояли перед будинком із банером, на якому написано: "Ріші Сунак – нафтові доходи чи наше майбутнє? Greenpeace". Чи застосовуватимуться щодо них якісь санкції, поліція поки не уточнювала.

Активісти, як повідомлялось, заявляли, що протестують проти планів британського уряду збільшити буріння нафтових і газових свердловин у Північному морі. Вони сказали журналістам, що "постукали у двері", перш ніж почати акцію.

Самого британського прем’єра із сім’єю в цей час, як відомо, не було.

Нагадаємо, наприкінці липня Сунак оголосив, що Лондон видасть сотні нових нафтогазових ліцензій для буріння у Північному морі.

У червні у відставку пішов один із міністрів уряду Сунака, заявивши, що прем'єра не цікавлять екологічні питання. Одне з останніх опитувань показало: 67% виборців вважають, що уряд Сунака погано вирішує екологічні питання.