Британія видасть сотні ліцензій на буріння нафтогазових родовищ у Північному морі

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив, що Лондон видасть сотні нових нафтогазових ліцензій для буріння у Північному морі, щоб досягти нульового рівня викидів вуглекислого газу.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив у програмі BBC Radio Scotland’s Good Morning Scotland, повідомляє The Guardian.

За словами Сунака, для британської "енергетичної безпеки краще не залежати від іноземних диктаторів", оскільки "це не лише добре для робочих місць, але й для довкілля, адже немає сенсу імпортувати з іншого кінця світу матеріали, вуглецевий слід яких удвічі чи втричі більший, ніж той, що у нас".

"Ми бачили за останній рік наслідки війни, що її розв'язав (Владімір) Путін, і ми не хочемо бути залежними від таких диктаторів, коли йдеться про нашу енергетику, і важливою частиною захисту від цього є інвестиції в Північне море", – зазначив прем'єр.

Він також наголосив, що "саме про це сьогоднішня заява – щоб гарантувати, що у нас будуть майбутні раунди ліцензування нафтогазових родовищ", додавши, що цей сектор підтримує 200 тисяч робочіх місць.

Раніше повідомлялося, що компанія Shell продовжує торгувати російським газом більш ніж через рік після того, як пообіцяла вийти з російського енергетичного ринку.

Перед цим Міністерство енергетики України та МЗС Британії уклали меморандум про енергетичне партнерство, який передбачає створення нового Фонду викликів у сфері зелених інновацій InnovateUkraine у розмірі 62 млн фунтів стерлінгів.