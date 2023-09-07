Директора Ryanair закидали пирогами під час його протесту в Брюсселі

В керівника Ryanair Майкла О'Лірі кинули два пироги з кремом у Брюсселі під час його одиночного протесту проти постійних страйків авіадиспетчерів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Пироги в О'Лірі, коли він стояв під стінами Єврокомісії з картонною фігурою її президентки Урсули фон дер Ляєн, кинули дві кліматичні активістки, після чого пішли геть.

🥧Two women cream Michael O'Leary, boss of the airline #Ryanair, with tarts in front of the European Commission in Brussels.



The women shout "welcome to Belgium" and "stop the pollution". pic.twitter.com/1C7QANMUKy — NoComment (@nocomment) September 7, 2023

"Ласкаво просимо до Бельгії", – сказала одна з них, підносячи до його обличчя пиріг із кремом.

"Зупиніть забруднення від літаків", – крикнула інша активістка, кидаючи в О'Лірі своїм пирогом.

При цьому керівник Ryanair посміявся з цієї витівки, сказавши помічнику забрати його забруднений піджак в чистку.

Компанія відреагувала на інцидент у Twitter, написавши: "Пасажири настільки задоволені нашими маршрутами і петицією, що святкують це з пирогом".

"Замість того, щоб купувати пироги з кремом, можна було б купити квиток на літак з Бельгії за ту ж саму ціну", – йдеться в іншому дописі Ryanair.

Раніше пілоти Ryanair в Бельгії оголосили про новий страйк 14 і 15 вересня – вже четвертий за два місяці – через зарплату і умови праці.

Влітку бельгійські пілоти ірландського лоукостера Ryanair провели три страйки через незадовільні умови оплати праці, що призвело до скасування десятків рейсів з аеропорту Шарлеруа на сході країни.

Бельгійські пілоти також страйкували на вихідних 15-16 липня та 29-30 липня.