Директора Ryanair закидали пирогами під час його протесту в Брюсселі

В керівника Ryanair Майкла О'Лірі кинули два пироги з кремом у Брюсселі під час його одиночного протесту проти постійних страйків авіадиспетчерів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Пироги в О'Лірі, коли він стояв під стінами Єврокомісії з картонною фігурою її президентки Урсули фон дер Ляєн, кинули дві кліматичні активістки, після чого пішли геть.

🥧Two women cream Michael O'Leary, boss of the airline #Ryanair, with tarts in front of the European Commission in Brussels.



The women shout "welcome to Belgium" and "stop the pollution". pic.twitter.com/1C7QANMUKy