У Бельгії страйкують пілоти Ryanair: скасовані майже 90 рейсів

Бельгійські пілоти ірландського лоукостера Ryanair у понеділок почали вже третій з початку літа страйк через незадовільні умови оплати праці, що призвело до скасування десятків рейсів з аеропорту Шарлеруа на сході країни.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на портал De Morgen.

Через страйк пілотів у Бельгії 88 із 340 запланованих на понеділок і вівторок рейсів ірландської авіакомпанії в Шарлеруа були скасовані. Пасажирів попрохали не приїжджати до аеропорту й стежити за оновленнями.

Бельгійські пілоти вимагають, щоб їхня заробітна плата була повернута до рівня перед початком пандемії COVID-19 у 2020 році, а також змін у графіках відпусток. Незважаючи на консультації між Ryanair і профспілками, рішення поки що не знайшли.

"Ми ще не отримали жодної прийнятної пропозиції. Все, що ми отримуємо – це погрози і незаконні пропозиції",– каже представник бельгійської профспілки пілотів CNE Дідьє Леббе.

За його словами, керівництво Ryanair також домагається відкликання поданої деякими пілотами скарги на авіакомпанію. Але, зауважує Леббе, це неможливо, оскільки розслідування вже триває.

Бельгійські пілоти вже страйкували на вихідних 15-16 липня та 29-30 липня. Нинішній страйк уперше припадає на будні дні, але й відбувається напередодні свята 15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці, коли бельгійці традиційно подорожують.

Як і під час попередніх страйків пілотів у Бельгії, постраждав лише аеропорт Шарлеруа. У Брюссельському аеропорті в комуні Завентем Ryanair продовжує обслуговувати рейси, але лише з пілотами, які працюють в інших аеропортах.

У липні в Італії також відбувся страйк працівників авіатранспорту, внаслідок чого було скасовано близько тисячі рейсів.