Директора Ryanair забросали пирогами во время его протеста в Брюсселе

В руководителя авиакомпании Ryanair Майкла О'Лири бросили два пирога с кремом в Брюсселе во время его одиночного протеста против постоянных забастовок авиадиспетчеров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Пироги в О'Лири, когда он стоял под стенами Еврокомиссии с картонной фигурой ее президента Урсулы фон дер Ляйен, бросили две климатические активистки, после чего ушли.

🥧Two women cream Michael O'Leary, boss of the airline #Ryanair, with tarts in front of the European Commission in Brussels.



The women shout "welcome to Belgium" and "stop the pollution". pic.twitter.com/1C7QANMUKy