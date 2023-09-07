Директора Ryanair забросали пирогами во время его протеста в Брюсселе

В руководителя авиакомпании Ryanair Майкла О'Лири бросили два пирога с кремом в Брюсселе во время его одиночного протеста против постоянных забастовок авиадиспетчеров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Пироги в О'Лири, когда он стоял под стенами Еврокомиссии с картонной фигурой ее президента Урсулы фон дер Ляйен, бросили две климатические активистки, после чего ушли.

🥧Two women cream Michael O'Leary, boss of the airline #Ryanair, with tarts in front of the European Commission in Brussels.



The women shout "welcome to Belgium" and "stop the pollution". pic.twitter.com/1C7QANMUKy — NoComment (@nocomment) September 7, 2023

"Добро пожаловать в Бельгию", – сказала одна из них, поднося к его лицу пирог с кремом.

"Остановите загрязнение от самолетов", – крикнула другая активистка, бросая в О'Лири своим пирогом.

При этом руководитель Ryanair посмеялся над этой выходкой, сказав помощнику забрать его испачканный пиджак в чистку.

Компания отреагировала на инцидент в Twitter, написав: "Пассажиры настолько довольны нашими маршрутами и петицией, что празднуют это с пирогом".

"Вместо того чтобы покупать пироги с кремом, можно было купить билет на самолет из Бельгии за ту же цену", – говорится в другом посте Ryanair.

Ранее пилоты Ryanair в Бельгии объявили о новой забастовке 14 и 15 сентября – уже четвертой за два месяца – из-за зарплаты и условий труда.

Летом бельгийские пилоты ирландского лоукостера Ryanair провели три забастовки из-за неудовлетворительных условий оплаты труда, что привело к отмене десятков рейсов из аэропорта Шарлеруа на востоке страны.

Бельгийские пилоты также бастовали 15-16 июля и 29-30 июля.