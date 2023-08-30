США і країни Європи ліквідували хакерську мережу Qakbot, яку могли створити в РФ

США за участю Великої Британії, Німеччини, Латвії, Нідерландів, Румунії та Франції провели операцію з ліквідації хакерської мережі Qakbot, яку кіберзлочинці використовують для фінансових злочинів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Вперше виявлений понад десять років тому, Qakbot зазвичай поширюється через вірусні електронні листи. Їх надсилають жертвам, які нічого не підозрюють.

Прокурор США Мартін Естрада заявив, що операція проти Qakbot була найбільш масштабною, яку коли-небудь проводило відомство проти бот-мережі.

"Разом ми знищили Qakbot і врятували незліченну кількість жертв від майбутніх атак", – сказав він на пресконференції.

Дослідники з безпеки вважають, що Qakbot походить з Росії. Мережа атакувала організації по всьому світу, від Німеччини до Аргентини.

Нагадаємо, 28 серпня в Естонії повідомили про найбільшу хвилю кібератак.

У липні Microsoft заявила про злам хакерською групою, що діє з території Китаю, облікових записів електронної пошти, пов’язаних у тому числі з держустановами у Західній Європі.