Блінкен відвідав Ягідне, де окупанти, тримали майже 400 цивільних у підвалі

Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав село Ягідне у Чернігівській області, яке стало відомо через те, що російські окупанти у шкільному підвалі утримували кількасот цивільних.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Держдепу США.

Під час візиту до Ягідного Блінкен сказав, що найбільше його вразили жахливі наслідки російської агресії проти України.

"Все це зводиться до людського виміру, до життів, історій чоловіків, жінок і дітей – таких як чоловіки, жінки і діти, які ув'язнені в підвалі цієї будівлі поруч з нами…І це лише одна будівля в одному селі, в одній громаді в Україні, і це історія, яку ми бачили знову, і знову, і знову", – зазначив держсекретар.

Він наголосив, що російська окупаційна армія продовжує здійснювати звірства на території України і нагадав про вчорашній обстріл Костянтинівки в Донецькій області, жертвами якого стали 16 осіб.

"Але ми також бачимо дещо інше, що є неймовірно потужним, і це надзвичайна стійкість українського народу… українці об'єднуються, щоб знешкодити боєприпаи і міни, і все відбудувати – буквально повернути землю, яку у них забрали. Ми дуже пишаємося тим, що є партнерами України у всіх цих зусиллях", – підкреслив Блінкен.

Село Ягідне в Чернігівській області було захоплене російськими окупантами у березні 2022 року. Коли війська РФ увійшли до села, вони вигнали чоловіків, жінок та дітей із будинків, погрожуючи їм зброєю, та відвели до підвалу місцевої школи, де протримали чотири тижні. Впродовж 28 днів, з 3 березня по 31 березня 2022 року 350 мешканців села перебували у підвалі, площею 197 м². Під час перебування у підвалі померло 10 осіб.

Раніше Блінкен відвідав об'єкт Державної прикордонної служби України на околиці Києва.

Американський держсекретар прибув до України напередодні. Перебуваючи в Києві, Блінкен сказав, що Вашингтон бачить прогрес українського контрнаступу, і Штати подбають про те, щоб Україна і зараз, і в довгостроковій перспективі мала необхідну допомогу.

Також він оголосив про виділення для допомоги Україні понад мільярда доларів.