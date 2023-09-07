Литва до 2025 года развернет инфраструктуру для сил НАТО повышенной боевой готовности

Литва в течение двух лет завершит строительство казарм в Пабраде, которые предназначены для приема подразделений НАТО повышенной боевой готовности.

Об этом заявил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Эти объекты должны быть завершены до конца 2025 года. Безусловно, их будет не один, возможно, более десяти", – сказал он.

В казармах могут разместиться около 2 500 военнослужащих. А на полигонах обустроят мастерские по ремонту техники, вертолетные площадки – всего в рамках проекта запланировано строительство 13 объектов.

Основные девять сейчас строятся: казармы, столовая, учебно-тренировочные и рекреационные зоны, складские помещения, здания для ремонта техники, вертолетные площадки, кинологические пункты, а также строительство дорог и инженерных сетей.

Напомним, после полномасштабного вторжения России в Украину лидеры Литвы и Германии приняли совместное коммюнике о развертывании немецкой бригады в Литве.

Ранее сообщалось, что Германия начнет развертывание элементов своей бригады, которая будет базироваться в Литве, в начале следующего года.