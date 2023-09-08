Молдовські фермери просять допомоги: втратили більшість врожаю через посуху

Молдовські фермери заявляють, що тисячам дрібних підприємців загрожує банкрутство через втрати врожаю внаслідок посухи на півдні країни та низькі закупівельні ціни.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

В асоціації аграріїв "Сила фермерів" заявили, що ситуація критична і вони втратили більшу частину врожаю соняшника і кукурудзи через цьогорічну посуху, та скаржаться, що в уряді не реагують на їхні проблеми.

У деяких районах з гектара засадженої площі зібрали лише від 0,4 тонни до однієї тонни врожаю.

Фермери запросили ЗМІ приїхати на поля і подивитися на процес збору врожаю. "Це сільськогосподарська катастрофа, за якою настане фінансова катастрофа для фермерів", – заявили вони.

В уряді ще не відреагували на запити ЗМІ про коментар.

Наприкінці серпня міністр сільського господарства Молдови Василій Боля скептично коментував нарікання аграріїв, зауважуючи, що звичні для того регіону кліматичні умови несприятливі для вирощування кукурудзи і така ситуація не мала б бути для них несподіванкою.

"Останні дві тисячі років на півдні Молдови рівень опадів становить 200-300 мм, а кукурудзі необхідно 580-600 мм. Тож слід встановити на рівні закону, що якщо у регіоні випадає менше 500 мм опадів, там не можна садити кукурудзу. Якщо у вас немає агронома, який вам це пояснить, ми встановимо це на законодавчому рівні", – прокоментував міністр.

Тим часом у Німеччині лунала пропозиція заборонити вирощування полуниці й помідорів на півночі країни через обмеження на забір води.