На півночі Німеччини можуть обмежити вирощування полуниці та помідорів

Міністр навколишнього середовища землі Нижня Саксонія, що на півночі Німеччини, Крістіан Майєр запропонував обмежити вирощування полуниці й помідорів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив Bild.

Як пояснили в міністерстві довкілля Нижньої Саксонії, через можливі обмеження на забір води деякі культури в регіонах, яких це стосується, "більше не можна буде вирощувати з економічного погляду".

Земельне об'єднання фермерів розкритикувало ці пропозиції, вказавши, що наразі більшість полів зрошують крапельним поливом, натомість полуницю й помідори для економії води поливають під корінь.

Член партії СДПН, яка входить до керівної коаліції ФРН, Геро Хокер заявив, що ця ідея, "можливо, дозволила б заощадити воду в Німеччині", тоді як "полуницю можна буде купити в німецьких супермаркетах через п'ять, 10-20 років"

"Якби її більше не вирощували в Нижній Саксонії, її б привозили з Марокко, Іспанії чи навіть Південної Америки", – зауважив він.

Раніше повідомлялося, що через сильну посуху Латвія була близька до оголошення надзвичайної ситуації в сільському господарстві.

Перед цим у трьох районах Литви оголосили екстремальну ситуацію через сильну посуху.