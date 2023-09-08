Молдовские фермеры просят помощи: потеряли большинство урожая из-за засухи

Молдовские фермеры заявляют, что тысячам мелких предпринимателей грозит банкротство из-за потери урожая в результате засухи на юге страны и низких закупочных цен.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В ассоциации аграриев "Сила фермеров" заявили, что ситуация критическая и они потеряли большую часть урожая подсолнечника и кукурузы из-за нынешней засухи, и жалуются, что в правительстве не реагируют на их проблемы.

В некоторых районах с гектара засаженной площади собрали лишь от 0,4 до одной тонны урожая.

Фермеры пригласили СМИ приехать на поля и посмотреть на процесс сбора урожая. "Это сельскохозяйственная катастрофа, за которой последует финансовая катастрофа для фермеров", – заявили они.

В правительстве еще не отреагировали на запросы СМИ о комментарии.

В конце августа министр сельского хозяйства Молдовы Василий Боля скептически комментировал нарекания аграриев, отмечая, что привычные для того региона климатические условия неблагоприятны для выращивания кукурузы, и такая ситуация не должна была бы быть для них неожиданностью.

"Последние две тысячи лет на юге Молдовы уровень осадков составляет 200-300 мм, а кукурузе необходимо 580-600 мм. Поэтому следует установить на уровне закона, что если в регионе выпадает менее 500 мм осадков, там нельзя сажать кукурузу. Если у вас нет агронома, который вам это объяснит, мы установим это на законодательном уровне", – прокомментировал министр.

Между тем в Германии звучало предложение запретить выращивание клубники и помидоров на севере страны из-за ограничений на забор воды.