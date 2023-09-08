Науседа закликав ЄС почати переговори з Україною цього року

Президент Литви Гітанас Науседа закликав Євросоюз почати цьогоріч переговори з Україною щодо її вступу до ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив журналістам у п'ятницю, повідомляє LRT.

За його словами, важливо, щоб переговори про вступ України до Євросоюзу почалися вже цього року. Він додав, що Вільнюс готовий поділитися з Києвом своїм досвідом та консультаціями.

"Чітка європейська перспектива вдихне в українців, які б'ються на полі бою, нові сили продовжувати боротьбу за свою країну", – зазначив Науседа.

Президент Литви заявив про необхідність продовження і посилення санкцій ЄС проти РФ, а також закликав стежити, щоб ці обмеження не обходили.

Крім того, Науседа наголосив, що для відновлення України Захід має домовитися про використання заморожених російських коштів.

"Це питання вже давно стоїть у нашому порядку денному, тому настав час знайти рішення", – резюмував він.

Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що переговори про вступ України до Євросоюзу мають розпочатися якомога швидше, а прийнятним терміном був би кінець поточного року.

Наприкінці червня Європейська комісія представила усну оцінку прогресу України на шляху до ЄС. Єврокомісія вважає, що Україна виконала в повному обсязі дві з семи умов, необхідних для початку переговорів про членство, за рештою умов досягнутий прогрес.

Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявляла, що Україна до жовтня не виконає на 100% всі сім критеріїв Єврокомісії, однак переговори про вступ все одно почнуться.

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