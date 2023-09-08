Укр Рус Eng

Науседа закликав ЄС почати переговори з Україною цього року

П'ятниця, 8 вересня 2023, 16:28

Президент Литви Гітанас Науседа закликав Євросоюз почати цьогоріч переговори з Україною щодо її вступу до ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив журналістам у п'ятницю, повідомляє LRT.

За його словами, важливо, щоб переговори про вступ України до Євросоюзу почалися вже цього року. Він додав, що Вільнюс готовий поділитися з Києвом своїм досвідом та консультаціями.

"Чітка європейська перспектива вдихне в українців, які б'ються на полі бою, нові сили продовжувати боротьбу за свою країну", – зазначив Науседа.

Президент Литви заявив про необхідність продовження і посилення санкцій ЄС проти РФ, а також закликав стежити, щоб ці обмеження не обходили.

Крім того, Науседа наголосив, що для відновлення України Захід має домовитися про використання заморожених російських коштів.

"Це питання вже давно стоїть у нашому порядку денному, тому настав час знайти рішення", – резюмував він.

Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що переговори про вступ України до Євросоюзу мають розпочатися якомога швидше, а прийнятним терміном був би кінець поточного року.

Наприкінці червня Європейська комісія представила усну оцінку прогресу України на шляху до ЄС. Єврокомісія вважає, що Україна виконала в повному обсязі дві з семи умов, необхідних для початку переговорів про членство, за рештою умов досягнутий прогрес.

Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявляла, що Україна до жовтня не виконає на 100% всі сім критеріїв Єврокомісії, однак переговори про вступ все одно почнуться.  

Читайте також інтерв’ю "ЄвроПравді" посла ЄС, який говорив про можливість вступу України до 2030 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Литва Вступ до ЄС санкції