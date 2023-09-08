Науседа призвал ЕС начать переговоры с Украиной в этом году

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Евросоюз начать в этом году переговоры с Украиной относительно ее вступления в ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил журналистам в пятницу, сообщает LRT.

По его словам, важно, чтобы переговоры о вступлении Украины в Евросоюз начались уже в этом году. Он добавил, что Вильнюс готов поделиться с Киевом своим опытом и консультациями.

"Четкая европейская перспектива вдохнет в украинцев, которые сражаются на поле боя, новые силы продолжать борьбу за свою страну", – отметил Науседа.

Президент Литвы заявил о необходимости продолжения и усиления санкций ЕС против РФ, а также призвал следить, чтобы эти ограничения не обходились.

Кроме того, Науседа подчеркнул, что для восстановления Украины Запад должен договориться об использовании замороженных российских средств.

"Этот вопрос уже давно стоит в нашей повестке дня, поэтому пришло время найти решение", – резюмировал он.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз должны начаться как можно скорее, а приемлемым сроком был бы конец текущего года.

В конце июня Европейская комиссия представила устную оценку прогресса Украины на пути в ЕС. Еврокомиссия считает, что Украина выполнила в полном объеме два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве, по остальным условиям достигнут прогресс.

Вице-премьер Ольга Стефанишина заявляла, что Украина до октября не выполнит на 100% все семь критериев Еврокомиссии, однако переговоры о вступлении все равно начнутся.

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