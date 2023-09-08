Боррель: Провал вступу Грузії до ЄС зіграє на руку Кремлю

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що провал євроінтеграції Грузії зіграє на руку Росії.

Про це він сказав під час візиту до Тбілісі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Боррель закликав Грузію до проведення демократичних реформ.

Він сказав, що Грузія безперечно "є членом європейської сім'ї", однак Тбілісі поки що виконав лише три з 12 вимог, які ЄС висунув як передумову для надання країні офіційного статусу кандидата на вступ.

"Росія буде дуже рада, якщо нам не вдасться" інтегрувати Грузію в ЄС, підкреслив Боррель і додав, що "Європейський Союз не залишить Грузію".

Він також розкритикував нещодавнє рішення Грузії відновити пряме авіасполучення з Росією, закликавши Тбілісі приєднатися до політики ЄС щодо Москви.

Раніше Боррель, коментуючи спроби провладної партії "Грузинська мрія" оголосити імпічмент президентці Саломе Зурабішвілі, заявив, що це ризик, який викличе ще більшу напруженість ситуації, а також посилить поляризацію.

Як відомо, у червні 2022 року лідери ЄС ухвалили рішення визнати європейську перспективу Грузії, однак, на відміну від України та Молдови, статус кандидата буде надано країні лише після проведення комплексу реформ.

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