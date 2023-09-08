Боррель: Провал вступления Грузии в ЕС будет на руку Кремлю

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что провал евроинтеграции Грузии сыграет на руку России.

Об этом он сказал во время визита в Тбилиси, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Боррель призвал Грузию к проведению демократических реформ.

Он сказал, что Грузия, бесспорно, "является членом европейской семьи", однако Тбилиси пока выполнил только три из 12 требований, которые ЕС выдвинул как условие для предоставления стране официального статуса кандидата на вступление.

"Россия будет очень рада, если нам не удастся" интегрировать Грузию в ЕС, подчеркнул Боррель и добавил, что "Европейский Союз не оставит Грузию".

Он также раскритиковал недавнее решение Грузии возобновить прямое авиасообщение с Россией, призвав Тбилиси присоединиться к политике ЕС в отношении Москвы.

Ранее Боррель, комментируя попытки провластной партии "Грузинская мечта" объявить импичмент президенту Саломе Зурабишвили, заявил, что это риск, который вызовет еще большую напряженность ситуации, а также усилит поляризацию.

Как известно, в июне 2022 года лидеры ЕС приняли решение признать европейскую перспективу Грузии, однако, в отличие от Украины и Молдовы, статус кандидата будет предоставлен стране только после проведения комплекса реформ.

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