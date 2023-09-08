Швеція чекає, коли Туреччина розпочне ратифікацію її заявки на членство в НАТО

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом заявив, що його країна чекає, коли Туреччина розпочне процес ратифікації її заявки на вступ до НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції в Ризі, повідомляє CNN.

"Так, ми повністю готові, і ми чекаємо на початок процесу ратифікації в Анкарі", – сказав глава шведського МЗС.

Він також підкреслив готовність Швеції продовжити роботу над своєю заявкою на членство в НАТО.

У липні на Вільнюському саміті НАТО Туреччина погодилась розблокувати процес ратифікації вступу Швеції до Альянсу в обмін на допомогу у зближенні з Європейським Союзом.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що передасть ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО на розгляд парламенту в жовтні, коли законодавчий орган збереться після літніх канікул.

Проте ратифікація шведської заявки опинилась під загрозою після низки акцій зі спаленням Корану у Швеції, що розлютило багато мусульманських країн, зокрема й Туреччину.

Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Швеція остаточно стане членом Альянсу восени цього року.

Окрім Туреччини, вступ Швеції ще не ратифікувала Угорщина. Прем’єр Швеції вірить, що тепер, коли Туреччина нібито погодилась зняти своє "вето", Угорщина не стане перешкодою.