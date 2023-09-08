Швеция ждет, когда Турция приступит к ратификации ее заявки на членство в НАТО

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что его страна ждет, когда Турция начнет процесс ратификации ее заявки на вступление в НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции в Риге, сообщает CNN.

"Да, мы полностью готовы, и мы ждем начала процесса ратификации в Анкаре", – сказал глава шведского МИД.

Он также подчеркнул готовность Швеции продолжить работу над своей заявкой на членство в НАТО.

В июле на Вильнюсском саммите НАТО Турция согласилась разблокировать процесс ратификации вступления Швеции в Альянс в обмен на помощь в сближении с Европейским Союзом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что передаст ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО на рассмотрение парламента в октябре, когда он соберется после летних каникул.

Однако ратификация шведской заявки оказалась под угрозой после ряда акций с сожжением Корана в Швеции, что разозлило многие мусульманские страны, в том числе и Турцию.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Швеция окончательно станет членом Альянса осенью этого года.

Кроме Турции вступление Швеции еще не ратифицировала Венгрия. Премьер Швеции верит, что теперь, когда Турция якобы согласилась снять свое "вето", Венгрия не станет помехой.