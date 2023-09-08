У Литві закликали обговорити включення жінок до призовних списків

Конфедерація бізнесу Литви та асоціація Lyderė закликали обговорити включення жінок до списків призовників у межах призовної реформи, яку представило Міністерство оборони країни.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Delfi з посиланням на пресреліз організацій.

У пресрелізі директор Конфедерації бізнесу Литви Інета Різгеле заявила: що раніше почнеться обговорення цього питання, то швидше вдасться досягти позитивних результатів.

"Потреба в призовниках зростає, а демографічні тенденції не на нашому боці. Ми розглядаємо включення жінок до призовних списків як неминуче рішення", – зазначила вона.

Різгеле також вказала на те, що деякі рішення, як-от призов жінок за переліком дефіцитних військових професій, можна реалізувати негайно.

"У Литві є тисячі висококваліфікованих фахівців, які могли б істотно поповнити арсенал потрібних в армії навичок, але в проєкті досі містяться застарілі положення про призов на військову службу у виняткових випадках тільки жінок, які здобули професію акушерки або медсестри", – уточнила вона.

Крім того, організації закликали врахувати досвід інших країн Північної Європи, де діють гендерно-нейтральні моделі призову: в Норвегії – з 2015 року, а у Швеції – з 2017 року.

"Нинішня гендерна нерівність під час призову на обов'язкову військову службу є пережитком минулого – часи та суспільство змінилися, і армія теж має реагувати на зміни", – йдеться у пресрелізі.

"Ми розуміємо, що таке рішення потребуватиме серйозних змін, належна підготовка потребуватиме як часу, так і ресурсів, однак ми вважаємо, що цей крок є необхідним для безпеки та майбутнього добробуту нашої країни, тож закликаємо вас розпочати відкриті й широкі обговорення цього питання просто зараз", – сказано в заяві.

Раніше МВС Литви представило уряду нову концепцію зміцнення цивільної оборони, де визначено основні напрямки розвитку цивільної оборони до 2030 року.

Перед цим рада національної безпеки Литви схвалила проєкт стратегії громадянського опору, яка передбачає, що до 2025 року половина населення країни повинна бути готова чинити спротив агресору військовим і мирним шляхами.