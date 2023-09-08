В Литве призвали обсудить включение женщин в призывные списки

Конфедерация бизнеса Литвы и ассоциация Lyderė призвали обсудить включение женщин в списки призывников в рамках призывной реформы, которую представило Министерство обороны страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Delfi со ссылкой на пресс-релиз организаций.

В пресс-релизе директор Конфедерации бизнеса Литвы Инета Ризгеле заявила: чем раньше начнется обсуждение этого вопроса, тем быстрее удастся достичь положительных результатов.

"Потребность в призывниках растет, а демографические тенденции не на нашей стороне. Мы рассматриваем включение женщин в призывные списки как неизбежное решение", – отметила она.

Ризгеле также указала на то, что некоторые решения, такие как призыв женщин по перечню дефицитных военных профессий, можно реализовать немедленно.

"В Литве есть тысячи высококвалифицированных специалистов, которые могли бы существенно пополнить арсенал нужных в армии навыков, но в проекте до сих пор содержатся устаревшие положения о призыве на военную службу в исключительных случаях только женщин, получивших профессию акушерки или медсестры", – уточнила она.

Кроме того, организации призвали учесть опыт других стран Северной Европы, где действуют гендерно-нейтральные модели призыва: в Норвегии – с 2015 года, а в Швеции – с 2017 года.

"Нынешнее гендерное неравенство при призыве на обязательную военную службу – это пережиток прошлого. Времена и общество изменились, и армия тоже должна реагировать на изменения", – говорится в пресс-релизе.

"Мы понимаем, что такое решение потребует серьезных изменений, надлежащая подготовка потребует как времени, так и ресурсов, однако мы считаем, что этот шаг необходим для безопасности и будущего благосостояния нашей страны, поэтому призываем вас начать открытые и широкие обсуждения этого вопроса прямо сейчас", – резюмируется в заявлении.

Ранее МВД Литвы представило правительству новую концепцию укрепления гражданской обороны, где определены основные направления развития гражданской обороны до 2030 года.

Перед этим совет национальной безопасности Литвы одобрил проект стратегии гражданского сопротивления, которая предусматривает, что к 2025 году половина населения страны должна быть готова сопротивляться агрессору военным и мирным путями.