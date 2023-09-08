У Польщі вироблятимуть протитанкові комплекси Javelin

У Польщі локалізують виробництво американських протитанкових комплексів (ПТРК) Javelin.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє PAP.

Компанії Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) та Javelin Joint Venture (JJV) уклали угоду про виробництво ПТРК у Польщі. Відповідальність за реалізацію проєкту несе підприємство Mesko SA.

За словами члена правління з питань розвитку Mesko SA Пшемислава Ковальчука, в Польщі розроблятимуть "не просто пускову установку чи її компоненти, а цілі ракети".

Очікують, що повне виробництво систем буде досягнуто "протягом декількох років".

"Основним підрядником буде завод Mesko, додатково, щодо деяких деталей, нас підтримають заводи та компанії Polish Armaments Group, які вже виробляють компоненти й беруть участь у ланцюжках постачання американських партнерів", – зазначив він.

Ковальчук запевнив, що ця угода не означає відмови від виробництва ракет Pirat в межах спільної польсько-української розробки. Він уточнив, що Pirat проходить процес сертифікації та має заповнити іншу прогалину на ринку, ніж Javelin.

Раніше прем'єр-міністр Матеуш Моравецький підписав лист про наміри профінансувати будівництво другої лінії виробництва гаубиць Krab.

Перед цим міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив про наміри виробляти в країні південнокорейську військову техніку.

Крім того, Польща створює у себе виробництво комплектуючих для американських винищувачів F-16.