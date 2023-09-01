У Польщі хочуть виробляти південнокорейську військову техніку

31 серпня у Варшаві відбулися переговори між міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком та його південнокорейським колегою Лі Чжон Сопом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє міністерство оборони Польщі.

За словами міністра національної оборони Польщі Маріуша Блащака, Варшава та Сеул готують другу фазу співпраці між країнами, яка передбачає виробництво військової техніки в Польщі.

"Я дуже вдячний пану міністру за те, що ми так багато досягли, співпрацюючи разом. Ми багато чого досягли для безпеки і забезпечення миру – зміцнюючи польську армію і реалізуючи на практиці політику стримування", – заявив Блащак.

Під час зустрічі міністри також було обговорили безпекову ситуацію, питання технічної модернізації та подальшої співпраці у сфері озброєнь.

В останні роки партнерство між польською та корейською промисловістю зміцнилося в результаті укладення двосторонніх угод про постачання польським Збройним силам танків K2, самохідних гаубиць K9 Thunder, легких бойових літаків FA-50 або реактивних систем залпового вогню K239 Chunmoo.

Нагадаємо, у липні Польща отримала від Південної Кореї перші винищувачі FA-50. Згідно з контрактом, Польща придбає у Південної Кореї всього 48 винищувачів FA-50.

Перед цим Польща отримала чергову партію корейських танків Black Panther.