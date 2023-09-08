Естонія обіцяє стати першою країною в ЄС, яка схвалить конфіскацію російських активів

Естонія планує стати першою країною Європейського Союзу, яка цьогоріч легалізує конфіскацію пов'язаних з Кремлем активів для фінансування відновлення України.

Про це в інтерв’ю Bloomberg заявив естонський міністр закордонних справ Маргус Цахкна, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, уряд Естонії схвалить законопроєкт за два тижні перед тим, як відправити його до парламенту.

"Це дійсно вдарить по олігархах – це дійсно вдарить по російській державі", – сказав Цахкна.

Він додав, що очікує судових позовів від РФ після схвалення цього проєкту.

Ініціатива естонського уряду, яка розробляється з грудня минулого року, може вплинути на фінансові активи російського бізнесу в Естонії, що перебувають під санкціями ЄС, на суму близько 35 мільйонів євро.

Згідно з розробленою в Естонії схемою, міжнародний реєстр збитків України буде використовуватися як основа для експропріації підсанкційних активів.

Глава МЗС розповів, що розробка ініціативи відповідно до законодавства ЄС була ускладнена сильними гарантіями приватної власності в Естонії.

У червні Європейський Союз дійшов висновку, що він не може законно конфіскувати заморожені російські активи у ЄС. Після цього він зосередився на плані конфіскації прибутку з використання цих активів.

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