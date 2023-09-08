Рада ЄС розширила санкції проти РФ за порушення прав людини у Криму

Рада Європейського Союзу включила ще шістьох росіян до санкційного списку за порушення прав людини в окупованому РФ Криму.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Офіційний журнал ЄС.

У документі йдеться, що Євросоюз занепокоєний тривалим погіршенням ситуації з правами людини на Кримському півострові, особливо в контексті загарбницької війни Росії проти України.

"У цьому контексті шість осіб мають бути включені до переліку фізичних та юридичних осіб, організацій та органів, на які поширюються обмежувальні заходи", – йдеться в документі.

До списку потрапили прокурор, співробітник ФСБ, судді та слідчі, які переслідували фрілансера "Радіо Свободи" Владислава Єсипенка та кримських татар.

У лютому 2022 року підконтрольний окупантам суд у Сімферополі засудив українського громадянина Владислава Єсипенка до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму і штрафу в 110 тисяч російських рублів.

Єсипенка обвинувачено у нібито "незаконному зберіганні та перевезенні вибухових пристроїв".

Тодішній український омбудсман Людмила Денісова засудила рішення так званого "суду", заявляючи, що всі обвинувачення стосовно громадянина України є надуманими та мають політичне підґрунтя, а кримінальна справа є сфабрикованою.