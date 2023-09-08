Совет ЕС расширил санкции против РФ за нарушение прав человека в Крыму

Совет Европейского Союза включил еще шестерых россиян в санкционный список за нарушение прав человека в оккупированном РФ Крыму.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Официальный журнал ЕС.

В документе говорится, что Евросоюз обеспокоен длительным ухудшением ситуации с правами человека на Крымском полуострове, особенно в контексте захватнической войны России против Украины.

"В этом контексте шесть человек должны быть включены в перечень физических и юридических лиц, организаций и органов, на которые распространяются ограничительные меры", – говорится в документе.

В список попали прокурор, сотрудник ФСБ, судьи и следователи, которые преследовали фрилансера "Радио Свободы" Владислава Есипенко и крымских татар.

В феврале 2022 года подконтрольный оккупантам суд в Симферополе приговорил украинского гражданина Владислава Есипенко к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 110 тысяч российских рублей.

Есипенко обвинили в якобы "незаконном хранении и перевозке взрывных устройств".

Тогдашний украинский омбудсмен Людмила Денисова осудила решение так называемого "суда", заявляя, что все обвинения в отношении гражданина Украины являются надуманными и имеют политическую подоплеку, а уголовное дело является сфабрикованным.