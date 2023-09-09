Джонсон: Потрібен чіткий сигнал від НАТО про готовність прийняти Україну 

Колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон не вірить у можливість досягти компромісу із президентом Росії Владіміром Путіним щодо врегулювання російсько-української війни.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", таку заяву він зробив під час форуму Yalta European Strategy, що пройшов 8-9 вересня у Києві.

"Звичайно, ми всі хочемо миру якнайшвидше. Ми всі молимося за мир. Проте ми розуміємо, що не отримаємо мир шляхом домовленостей із Путіним. Пригожин хотів досягти угоди з Путіним – і бачите, як все сталося", – вважає Борис Джонсон.

За його словами, неготовність НАТО прийняти Україну й зумовила нинішню війну.

"Все було би інакше, якби ми були набагато чіткішими в своїй позиції, а ми говорили одне, а думали інше – і це призвело до трагедії. І ми тепер маємо чітко сказати, що хочемо, щоб Україна якомога швидше стала членом НАТО. Якомога швидше", – вважає він.

За словами експрем'єра Британії, Путін перший розбив аргумент про те, що якщо Україну приймуть у НАТО, то це спровокує російського президента.

"Це (рішення якнайшвидше прийняти Україну в НАТО. – Ред.) буде дуже тяжко прийняти деяким людям в Росії, але це має бути як у Біблії: "Сила віри – в чіткості", – резюмував Джонсон.

Нагадаємо, питання членства України в Альянсі стало однією з тем Вільнюського саміту НАТО в липні цього року.

Тоді лідери Альянсу погодились вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".

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