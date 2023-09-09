Повені у Греції: вода почала відступати, триває евакуація заблокованих людей

У Греції триває допомога постраждалим від катастрофічної повені на Фессалійській рівнині у центрі країни; хоча вода починає відступати, багато людей досі заблоковані у будинках.

Про це повідомляє Kathimerini, пише "Європейська правда".

Епіцентр стихійного лиха розташований в районі міст Кардиця, Трікала, Паламас, Фаркадонас. Мастштаби руйнувань називають "біблійними". Рятувальники і волонтери продовжують вивозити човнами заблокованих у будинках людей.

Джерело: Kathimerini

Джерело: Kathimerini

У багатьох фермерів усі тварини втопилися прямо у хліві.

У постраждалі райони везуть їжу, питну воду і медикаменти, приміщення шкіл і спортзалів переобладнують під центри надання допомоги і тимчасового розміщення.

Стихія завдала велетенських збитків дорожно-транспортній інфраструктурі, зокрема залізниці, де щойно завершили багаторічний дороговартісний проєкт.

Джерело: Kathimerini

Орієнтовні терміни відновлення руху потягів після повені не називають. Через стихійне лихо скасовані частина рейсів, які проходили через цю ділянку, зокрема з Афін до Салонік.

"Я ніколи не бачив таких масштабів та інтенсивності руйнувань… Це не тільки про системи віддаленого контролю, залізнична лінія зруйнована на ділянці довжиною 35-40 км, від Домоко до Ларісси. Лінії фактично немає, гравій увесь змило", – розповідає представник залізничної компанії Панагіотіс Терезакіс. За його словами, збитки можуть сягати 35-45 млн євро.

Національна дорога з Афін до Салонік також закрита.

Станом на п'ятницю було відомо про 10 загиблих і чотирьох зниклих безвісти.