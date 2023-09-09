Повені у Греції: вода почала відступати, триває евакуація заблокованих людей
У Греції триває допомога постраждалим від катастрофічної повені на Фессалійській рівнині у центрі країни; хоча вода починає відступати, багато людей досі заблоковані у будинках.
Про це повідомляє Kathimerini, пише "Європейська правда".
Епіцентр стихійного лиха розташований в районі міст Кардиця, Трікала, Паламас, Фаркадонас. Мастштаби руйнувань називають "біблійними". Рятувальники і волонтери продовжують вивозити човнами заблокованих у будинках людей.
У багатьох фермерів усі тварини втопилися прямо у хліві.
У постраждалі райони везуть їжу, питну воду і медикаменти, приміщення шкіл і спортзалів переобладнують під центри надання допомоги і тимчасового розміщення.
Стихія завдала велетенських збитків дорожно-транспортній інфраструктурі, зокрема залізниці, де щойно завершили багаторічний дороговартісний проєкт.
Орієнтовні терміни відновлення руху потягів після повені не називають. Через стихійне лихо скасовані частина рейсів, які проходили через цю ділянку, зокрема з Афін до Салонік.
"Я ніколи не бачив таких масштабів та інтенсивності руйнувань… Це не тільки про системи віддаленого контролю, залізнична лінія зруйнована на ділянці довжиною 35-40 км, від Домоко до Ларісси. Лінії фактично немає, гравій увесь змило", – розповідає представник залізничної компанії Панагіотіс Терезакіс. За його словами, збитки можуть сягати 35-45 млн євро.
Національна дорога з Афін до Салонік також закрита.
Станом на п'ятницю було відомо про 10 загиблих і чотирьох зниклих безвісти.