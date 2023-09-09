Наводнения в Греции: вода начала отступать, продолжается эвакуация заблокированных людей

В Греции продолжается помощь пострадавшим от катастрофического наводнения на Фессалийской равнине; хотя вода начинает отступать, многие люди до сих пор заблокированы в домах.

Об этом сообщает Kathimerini, пишет "Европейская правда".

Эпицентр стихийного бедствия расположен в районе городов Кардица, Трикала, Паламас, Фаркадонас. Масштабы разрушений называют "библейскими". Спасатели и волонтеры продолжают вывозить лодками заблокированных в домах людей.

Источник: Kathimerini

У многих фермеров все животные утонули прямо в хлеву.

В пострадавшие районы везут еду, питьевую воду и медикаменты, помещения школ и спортзалов переоборудуют под центры оказания помощи и временного размещения.

Стихия нанесла огромный ущерб дорожно-транспортной инфраструктуре, в частности железной дороге, где только что завершили многолетний дорогостоящий проект.

Источник: Kathimerini

Ориентировочные сроки восстановления движения поездов после наводнения не называют. Из-за стихийного бедствия отменены часть рейсов, которые проходили через этот участок, в частности из Афин в Салоники.

"Я никогда не видел таких масштабов и интенсивности разрушений... Это не только о системах удаленного контроля, железнодорожная линия разрушена на участке длиной 35-40 км, от Домоко до Лариссы. Линии фактически нет, гравий весь смыло", – рассказывает представитель железнодорожной компании Панагиотис Терезакис. По его словам, убытки могут достигать 35-45 млн евро.

Национальная дорога из Афин в Салоники также закрыта.

По состоянию на пятницу было известно о 10 погибших и четырех пропавших без вести.