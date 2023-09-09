Нуланд: маємо показати Путіну, що ми готові до тривалого протистояння

Союзникам України треба готуватися до тривалого протистояння у війні з РФ, в тому числі – допомагаючи українській економіці якнайшвидше відновитися.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", таку заяву під час форуму Yalta European Straategy, що пройшла 8-9 вересня у Києві, зробила во заступника державного секретар США Вікторія Нуланд.

"Нещодавні візит до Києва держсекретар Блінкена, а він відвідав не лише Київ, показав – навіть якщо український наступ найближчі дні чи тижні досягне успіху, нам все одно треба готуватися до того, що це віна не завершиться буде тривати ще довго",- розповідає вона.

За словами Нуланд, окрім активізації надання зброї Україні, це означатиме активізацію зусиль по відновленню української економіки – і це має відбутися ще до завершення війни.

"Ми маємо допомогти Україні відновити економічне зростання, забезпечивши запуск роботи українського бізнесу у відносно безпечних територіях",- завила вона.

За її словами, в умовах довготривалої війни це стає важливим фактором перемоги для України.

"Якщо Путін виграє, це означатиме, що зло стане нормою для світу. Тому ми маємо допомагати Україні, адже вона знаходиться на боці добра і демократії",- заявила Нуланд, додавши, що "те, що відбувається в Україні, матиме наслідки для всього світу".

Також, за її словами, зусилля США мають допомогти Україні зменшити свою залежність від Китаю.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ не може вести мирні переговори з президентом РФ Владіміром Путіним, оскільки тому не можна довіряти.

Перед цим Кулеба заявив, що розв’язану Росією війну не можна зупинити, сівши за стіл переговорів.

Також міністр закордонних справ заявив, що партнери України знають реальну ситуацію з контрнаступальними діями, а твердження про їхні нібито повільні темпи знеохочують українських військовослужбовців.