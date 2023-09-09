Нуланд: должны показать Путину, что мы готовы к длительному противостоянию

Союзникам Украины надо готовиться к длительному противостоянию в войне с РФ, в том числе – помогая украинской экономике как можно быстрее восстановиться.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", такое заявление во время форума Yalta European Straategy, прошедшего 8-9 сентября в Киеве, сделала заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.

"Недавние визит в Киев госсекретаря Блинкена, а он посетил не только Киев, показал – даже если украинское наступление в ближайшие дни или недели достигнет успеха, нам все равно надо готовиться к тому, что это не завершится и будет продолжаться еще долго", – рассказывает она.

По словам Нуланд, кроме активизации предоставления оружия Украине, это будет означать активизацию усилий по восстановлению украинской экономики – и это должно произойти еще до завершения войны.

"Мы должны помочь Украине восстановить экономический рост, обеспечив запуск работы украинского бизнеса в относительно безопасных территориях",- завила она.

По ее словам, в условиях длительной войны это становится важным фактором победы для Украины.

"Если Путин выиграет, это будет означать, что зло станет нормой для мира. Поэтому мы должны помогать Украине, ведь она находится на стороне добра и демократии",- заявила Нуланд, добавив, что "то, что происходит в Украине, будет иметь последствия для всего мира".

Также, по ее словам, усилия США должны помочь Украине уменьшить свою зависимость от Китая.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не может вести мирные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку тому нельзя доверять.

Перед этим Кулеба заявил, что развязанную Россией войну нельзя остановить, сев за стол переговоров.

Также министр иностранных дел заявил, что партнеры Украины знают реальную ситуацию с контрнаступательными действиями, а утверждения об их якобы медленных темпах обескураживают украинских военнослужащих.