На виборах у Словаччині лідирує проукраїнська партія – екзит-пол

Перше місце за результатами виборів у Словаччині може зайняти партія "Прогресивна Словаччина", близька до президентки Зузани Чапутової.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Sme.sk, про це свідчать результати екзит-пола, проведеного соціологічною службою Focus для TV Markiza.

Ліволіберальна партія "Прогресивна Словаччина" може отримати підтримку 23,5% виборців. Таким чином, вона випереджує партію Smer-SD колишнього прем’єра Роберта Фіцо, яка лідирувала більшу частину виборчої компанії. Нагадаємо, що Фіцо відомий своїми антиєвропейськими та антиукраїнськими заявами.

Ще одна антиукраїнська партія – ультраправа "Республіка" може отримати підтримку набагато меншу, ніж раніше давали опитування – лише 6%. При цьому важливо, що виборчий бар’єр може не здолати ще одна антиукраїнська сила – Словацька національна партія колишнього спікера Андрея Данко (4,4%).

На третьому місці партія "Голос" ще експрем'єра Петера Пеллегріні – екзит-поли дають їй 12,8%. Ця партія може вступити в коаліцію як прозахідними, так і проросійськими силами.

Натомість можливими коаліційними партнерами "Прогресивної Словаччини" можуть стати парті SaS (6,4%) та Християнсько-демократичний рух (5,3%).

На межі проходження також блок OL’aNO+ (8%) експрем'єра Ігоря Матовича.

Нагадаємо, 30 вересня у Словаччині пройшло голосування на дострокових парламентських виборах, від результату яких може залежати подальший курс країни всередині ЄС та у підтримці України.

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