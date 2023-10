Очільники місії НАТО та цивільної місії ЄС у Косові зустрілися з президенткою на тлі напруги у регіоні

Керівники миротворчих сил KFOR та цивільної місії Євросоюзу у Косові провели зустріч з президенткою частково визнаного Косова у зв’язку із загостренням ситуації у регіоні.

Про це повідомили в обох місіях, пише "Європейська правда".

З президенткою Вйосою Османі провели зустріч командувач KFOR, генерал-майор Ангело Мікеле Рістучча, а також керівник цивільної місії ЄС Джованні П’єтро Барбано, вони обговорили безпекову ситуацію у Косові.

Useful meeting between Commander of the #NATO -led #KFOR mission, Major General Angelo Michele Ristuccia, and Ms. Vjosa Osmani and Mr. Giovanni Pietro Barbano @EulexHoM about the security situation in #Kosovo . KFOR continues to fulfil its #UN mandate. pic.twitter.com/ql9cKBV06L

"KFOR продовжує виконувати мандат ООН", – зазначили у місії.

Frank and open discussion with President @VjosaOsmaniPRKS

and @NATO_KFOR Commander on current security challenges in northern Kosovo and on role that @EULEXKosovo can play. I stressed the need to safeguard the RoL in such testing moments. pic.twitter.com/LaZryBu9L9