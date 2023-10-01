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Очільники місії НАТО та цивільної місії ЄС у Косові зустрілися з президенткою на тлі напруги у регіоні

Неділя, 1 жовтня 2023, 10:21

Керівники миротворчих сил KFOR та цивільної місії Євросоюзу у Косові провели зустріч з президенткою частково визнаного Косова у зв’язку із загостренням ситуації у регіоні.

Про це повідомили в обох місіях, пише "Європейська правда".

З президенткою Вйосою Османі провели зустріч командувач KFOR, генерал-майор Ангело Мікеле Рістучча, а також керівник цивільної місії ЄС Джованні П’єтро Барбано, вони обговорили безпекову ситуацію у Косові.

"KFOR продовжує виконувати мандат ООН", – зазначили у місії.  

Нагадаємо, минулими вихідними на півночі Косова, де переважають етнічні серби, озброєна група невідомих вбила із засідки косовського поліцейського, після чого її члени закріпилися на території монастиря і після тривалих перестрілок більшість змогли відступити, троє з групи загинули і ще декілька були затримані. 

Косовські правоохоронці і сили місії НАТО KFOR після того виявили в районі великий арсенал піхотинської зброї, включно з мінометами й ПТРК. Прем’єр Косова прямо звинуватив Белград в озброєнні цих бойовиків. 

Після того оголосили, що місія KFOR збільшить присутність у регіоні. 

Наприкінці цього тижня Приштина і США заявили про присутність значної кількості сербських військ біля кордонів з Косовом. Посадовці США у зв'язку з цим провели розмови з лідерами Сербії і Косова. 

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