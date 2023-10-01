Очільники місії НАТО та цивільної місії ЄС у Косові зустрілися з президенткою на тлі напруги у регіоні

Керівники миротворчих сил KFOR та цивільної місії Євросоюзу у Косові провели зустріч з президенткою частково визнаного Косова у зв’язку із загостренням ситуації у регіоні.

Про це повідомили в обох місіях, пише "Європейська правда".

З президенткою Вйосою Османі провели зустріч командувач KFOR, генерал-майор Ангело Мікеле Рістучча, а також керівник цивільної місії ЄС Джованні П’єтро Барбано, вони обговорили безпекову ситуацію у Косові.

Useful meeting between Commander of the #NATO-led #KFOR mission, Major General Angelo Michele Ristuccia, and Ms. Vjosa Osmani and Mr. Giovanni Pietro Barbano @EulexHoM about the security situation in #Kosovo. KFOR continues to fulfil its #UN mandate. pic.twitter.com/ql9cKBV06L — NATO Kosovo Force – KFOR (@NATO_KFOR) September 30, 2023

"KFOR продовжує виконувати мандат ООН", – зазначили у місії.

Frank and open discussion with President @VjosaOsmaniPRKS

and @NATO_KFOR Commander on current security challenges in northern Kosovo and on role that @EULEXKosovo can play. I stressed the need to safeguard the RoL in such testing moments. pic.twitter.com/LaZryBu9L9 — Giovanni Pietro Barbano (@EulexHoM) September 30, 2023

Нагадаємо, минулими вихідними на півночі Косова, де переважають етнічні серби, озброєна група невідомих вбила із засідки косовського поліцейського, після чого її члени закріпилися на території монастиря і після тривалих перестрілок більшість змогли відступити, троє з групи загинули і ще декілька були затримані.

Косовські правоохоронці і сили місії НАТО KFOR після того виявили в районі великий арсенал піхотинської зброї, включно з мінометами й ПТРК. Прем’єр Косова прямо звинуватив Белград в озброєнні цих бойовиків.

Після того оголосили, що місія KFOR збільшить присутність у регіоні.

Наприкінці цього тижня Приштина і США заявили про присутність значної кількості сербських військ біля кордонів з Косовом. Посадовці США у зв'язку з цим провели розмови з лідерами Сербії і Косова.

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