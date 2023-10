Главы миссий НАТО и ЕС в Косово встретились с президентом на фоне напряжения в регионе

Руководители миротворческих сил KFOR и гражданской миссии Евросоюза в Косово провели встречу с президентом частично признанного Косово в связи с обострением ситуации в регионе.

Об этом сообщили в обеих миссиях, пишет "Европейская правда".

С президентом Вйосой Османи провели встречу командующий KFOR, генерал-майор Ангело Мишеле Ристуккиа, а также руководитель гражданской миссии ЕС Джованни Пьетро Барбано, они обсудили ситуацию с безопасностью в Косово.

Useful meeting between Commander of the #NATO -led #KFOR mission, Major General Angelo Michele Ristuccia, and Ms. Vjosa Osmani and Mr. Giovanni Pietro Barbano @EulexHoM about the security situation in #Kosovo . KFOR continues to fulfil its #UN mandate. pic.twitter.com/ql9cKBV06L

"KFOR продолжает выполнять мандат ООН", – отметили в миссии.

Frank and open discussion with President @VjosaOsmaniPRKS

and @NATO_KFOR Commander on current security challenges in northern Kosovo and on role that @EULEXKosovo can play. I stressed the need to safeguard the RoL in such testing moments. pic.twitter.com/LaZryBu9L9