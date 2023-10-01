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Главы миссий НАТО и ЕС в Косово встретились с президентом на фоне напряжения в регионе

Воскресенье, 1 октября 2023, 10:21

Руководители миротворческих сил KFOR и гражданской миссии Евросоюза в Косово провели встречу с президентом частично признанного Косово в связи с обострением ситуации в регионе.

Об этом сообщили в обеих миссиях, пишет "Европейская правда".

С президентом Вйосой Османи провели встречу командующий KFOR, генерал-майор Ангело Мишеле Ристуккиа, а также руководитель гражданской миссии ЕС Джованни Пьетро Барбано, они обсудили ситуацию с безопасностью в Косово.

"KFOR продолжает выполнять мандат ООН", – отметили в миссии.

Напомним, в минувшие выходные на севере Косово, где преобладают этнические сербы, вооруженная группа неизвестных убила из засады косовского полицейского, после чего ее члены закрепились на территории монастыря и после длительных перестрелок большинство смогли отступить, трое из группы погибли и еще несколько были задержаны.

Косовские правоохранители и силы миссии НАТО KFOR после того обнаружили в районе большой арсенал пехотного оружия, включая минометы и ПТРК. Премьер Косово прямо обвинил Белград в вооружении этих боевиков.

В конце этой недели Приштина и США заявили о присутствии значительного количества сербских войск у границ с Косово. Чиновники США в связи с этим провели разговоры с лидерами Сербии и Косово.

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