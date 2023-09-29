НАТО скерує додаткові сили на північ Косова після стрілянини в поліцейських

Північноатлантична рада ухвалила рішення розгорнути додаткові сили для посилення миротворчої місії в частково визнаному Косові KFOR на тлі напруженості, викликаної конфліктом між бойовиками й косовськими поліцейськими.

Про це йдеться в опублікованій у п’ятницю заяві генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, пише "Європейська правда".

Столтенберг підкреслив, що Альянс "завжди буде вживати усіх необхідних заходів для підтримання безпечного й захищеного середовища і свободи пересування для всіх людей, які живуть у Косові".

"З травня ми посилили присутність і позиції KFOR. Лише вчора (у четвер. – Ред.) Північноатлантична рада санкціонувала введення додаткових сил для врегулювання поточної ситуації", – йдеться в заяві генсека.

Він додав, що НАТО готовий і далі ухвалювати рішення щодо статусу KFOR залежно від ситуації та в координації з усіма зацікавленими сторонами в Белграді та Приштині, Місією ЄС із верховенства права (EULEX), ОБСЄ, Місією ООН в Косові та дипломатичним співтовариством.

Окремо Столтенберг закликав Косово й Сербію до негайної деескалації та діалогу за сприяння Європейського Союзу.

Нагадаємо, в ніч на неділю стало відомо, що на півночі Косова у селі Баньска був убитий косовський поліцейський, ще один отримав поранення.

Прем'єр Косова Альбін Курті згодом заявив, що у селі проводиться силова операція проти щонайменше 30 озброєних людей. Надвечір Приштина повідомляла, що троє нападників убиті, шістьох вдалося затримати.

Косово звинуватило Сербію в озброєнні групи нападників. Ці події створили новий виток напруги в і без того напружених відносинах Косова та Сербії, які ворогують з часу війни між сербськими військами та етнічними албанськими повстанцями наприкінці 1990-х років.

Детально про останні події читайте у статті: Сербія штовхає до війни: що стоїть за спробою розморозити бойові дії в Косові.