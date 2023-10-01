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В Анкаре сообщают о теракте со взрывчаткой под зданием МВД, есть пострадавшие

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Воскресенье, 1 октября 2023, 11:09

В Анкаре произошел взрыв возле здания Министерства внутренних дел, ведомство заявило о теракте.

Об этом сообщает Anadolu, пишет "Европейская правда".

Министр внутренних дел Али Ерликая заявил, что виновниками нападения являются два человека, прибывшие на легковом авто.

Evrim Aydin – AA
Evrim Aydin – AA

"Около 9-30 двое террористов прибыли на легковом автомобиле к въезду в Главный директорат безопасности нашего министерства и совершили атаку со взрывчаткой. Один из террористов подорвал себя, второго нейтрализовали", – заявил он.

По его словам, в результате инцидента двое правоохранителей получили ранения, угрозы для их жизни нет.

Прокуратура Анкары начала расследование инцидента.

Напомним, ранее на этой неделе в результате стрельбы в нидерландском городе Роттердам погибли три человека, среди них 14-летний ребенок.

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