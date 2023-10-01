В Іспанії сталася пожежа у нічному клубі: дев'ять загиблих

В іспанському місті Мурсія щонайменше дев’ять осіб загинули внаслідок пожежі, що сталася у нічному клубі.

Про це заявив мер Мурсії Хосе Баллеста, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Він зазначив, що на місті трагедії рятувальники все ще шукають людей, що вважаються зниклими безвісти.

Крім того, четверо осіб були госпіталізовані з отруєнням димом.

Мер оголосив триденну жалобу за загиблими. Біля мерії Мурсії приспустили прапори.

Баллеста розповів, що пожежа почалася близько 6 ранку і наразі її вдалося взяти під контроль.

Він сказав, що екстрені служби працюють над встановленням причини пожежі.

Нагадаємо, минулого тижня у румунському місті Сібіу стався вибух у багатоквартирного будинку, внаслідок якого загинули двоє осіб.

Перед цим повідомлялося, що четверо людей загинули внаслідок вибуху газопроводу поблизу румунського міста Каліманешть у повіті Вранча.