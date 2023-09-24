У Румунії стався вибух у житловому будинку: є жертви

У румунському місті Сібіу зранку в неділю, 24 вересня, стався вибух у багатоквартирного будинку, внаслідок якого загинули двоє осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Вибух стався у квартирі на першому поверсі, після чого спалахнула пожежа. У приміщенні рятувальники виявили тіла двох загиблих.

ISU Sibiu

Також з будинку було евакуйовано близько 20 осіб.

Пошуково-рятувальні роботи всередині квартири все ще тривають. Пожежу загасили.

Нагадаємо, 21 вересня четверо людей загинули внаслідок вибуху газопроводу поблизу румунського міста Каліманешть у повіті Вранча