В Испании произошел пожар в ночном клубе: девять погибших

В испанском городе Мурсия по меньшей мере девять человек погибли в результате пожара, произошедшего в ночном клубе.

Об этом заявил мэр Мурсии Хосе Баллеста, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Он отметил, что на месте трагедии спасатели все еще ищут людей, которые считаются пропавшими без вести.

Кроме того, четыре человека были госпитализированы с отравлением дымом.

Мэр объявил трехдневный траур по погибшим. Возле мэрии Мурсии приспустили флаги.

Баллеста рассказал, что пожар начался около 6 утра и сейчас его удалось взять под контроль.

Он сказал, что экстренные службы работают над установлением причины пожара.

Напомним, на прошлой неделе в румынском городе Сибиу произошел взрыв в многоквартирном доме, в результате которого погибли два человека.

Перед этим четыре человека погибли в результате взрыва газопровода вблизи румынского города Калиманешть в жудеце Вранча, пятеро раненых госпитализированы.