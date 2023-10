Боррель поговорив з главою МЗС Ірану: Ніщо не виправдає підтримку ХАМАС

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив міністру закордонних справ Ірану, що підтримка "огидних актів терору" ХАМАС, який напав на Ізраїль, не може бути виправдана нічим.

Про це йшлося у телефонній розмові Борреля з іранським дипломатом у понеділок 9 жовтня, пише "Європейська правда".

"У телефонній розмові з Хосейн Амірабдоллахяном вчора ввечері я ще раз рішуче засудив жорстокі напади на Ізраїль з боку ХАМАС і висловив глибокий жаль у зв'язку з загибеллю людей. Ніщо не може виправдати такі огидні акти терору і ніщо не може виправдати їх підтримку", – зазначив Боррель у своєму акаунті в Twitter (Х).

In a call with @Amirabdolahian last night, I reiterated my strongest condemnation of the brutal attacks against Israel by Hamas & deeply deplored the loss of lives.



Nothing can justify such despicable acts of terror and nothing can justify supporting it.