Боррель поговорив з главою МЗС Ірану: Ніщо не виправдає підтримку ХАМАС

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив міністру закордонних справ Ірану, що підтримка "огидних актів терору" ХАМАС, який напав на Ізраїль, не може бути виправдана нічим.

Про це йшлося у телефонній розмові Борреля з іранським дипломатом у понеділок 9 жовтня, пише "Європейська правда".

"У телефонній розмові з Хосейн Амірабдоллахяном вчора ввечері я ще раз рішуче засудив жорстокі напади на Ізраїль з боку ХАМАС і висловив глибокий жаль у зв'язку з загибеллю людей. Ніщо не може виправдати такі огидні акти терору і ніщо не може виправдати їх підтримку", – зазначив Боррель у своєму акаунті в Twitter (Х).

In a call with @Amirabdolahian last night, I reiterated my strongest condemnation of the brutal attacks against Israel by Hamas & deeply deplored the loss of lives.



Nothing can justify such despicable acts of terror and nothing can justify supporting it. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 10, 2023

Іран заперечує свою причетність до планування нападу ХАМАС на Ізраїль. Представництво Ірану в ООН оприлюднило заяву, в якій назвало атаку "жорстко автономною та непохитно узгодженою з законними інтересами палестинського народу".

За словами заступника радника з національної безпеки Білого дому Джона Файнера, Сполучені Штати вважають, що Іран є "значною мірою причетним" до терактів ХАМАС в Ізраїлі, але США на цей момент не мають "прямої інформації", яка б пов’язувала ці атаки з Іраном.

Видання The Wall Street Journal, посилаючись на високопоставлених членів ХАМАС та Хезболли, повідомило, що представники служби безпеки Ірану допомогли спланувати раптову атаку на Ізраїль і дали "зелене світло" для нападу на зустрічі в Бейруті минулого понеділка.

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