Боррель поговорил с главой МИД Ирана: Ничто не оправдает поддержку ХАМАС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил министру иностранных дел Ирана, что поддержка "отвратительных актов террора" ХАМАС, который напал на Израиль, не может быть оправдана ничем.

Об этом шла речь в телефонном разговоре Борреля с иранским дипломатом в понедельник 9 октября, пишет "Европейская правда".

"В телефонном разговоре с Хосейном Амирабдоллахяном вчера вечером я еще раз решительно осудил жестокие нападения на Израиль со стороны ХАМАС и выразил глубокое сожаление в связи с гибелью людей. Ничто не может оправдать такие отвратительные акты террора и ничто не может оправдать их поддержку", – отметил Боррель в своем аккаунте в Twitter (Х).

In a call with @Amirabdolahian last night, I reiterated my strongest condemnation of the brutal attacks against Israel by Hamas & deeply deplored the loss of lives.



Nothing can justify such despicable acts of terror and nothing can justify supporting it. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 10, 2023

Иран отрицает свою причастность к планированию нападения ХАМАС на Израиль. Представительство Ирана в ООН обнародовало заявление, в котором назвало атаку "жестко автономной и непоколебимо согласованной с законными интересами палестинского народа".

По словам заместителя советника по национальной безопасности Белого дома Джона Файнера, Соединенные Штаты считают, что Иран "в значительной степени причастен" к терактам ХАМАС в Израиле, но у США на данный момент нет "прямой информации", которая связывала бы эти атаки с Ираном.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленных членов ХАМАС и Хезболлы, сообщило, что представители службы безопасности Ирана помогли спланировать внезапную атаку на Израиль и дали "зеленый свет" для нападения на встрече в Бейруте в прошлый понедельник.

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