Боррель поговорил с главой МИД Ирана: Ничто не оправдает поддержку ХАМАС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил министру иностранных дел Ирана, что поддержка "отвратительных актов террора" ХАМАС, который напал на Израиль, не может быть оправдана ничем.

Об этом шла речь в телефонном разговоре Борреля с иранским дипломатом в понедельник 9 октября, пишет "Европейская правда".

"В телефонном разговоре с Хосейном Амирабдоллахяном вчера вечером я еще раз решительно осудил жестокие нападения на Израиль со стороны ХАМАС и выразил глубокое сожаление в связи с гибелью людей. Ничто не может оправдать такие отвратительные акты террора и ничто не может оправдать их поддержку", – отметил Боррель в своем аккаунте в Twitter (Х).

In a call with @Amirabdolahian last night, I reiterated my strongest condemnation of the brutal attacks against Israel by Hamas & deeply deplored the loss of lives.



Nothing can justify such despicable acts of terror and nothing can justify supporting it.